01/03/2022 KL. 06:00

For abonnenter

Putins krig får støttepartier til at skifte kurs og giver regeringen et dilemma

Krigen i Ukraine får et overvældende flertal i Folketinget til at bebude markant flere penge til Forsvaret. Flere oprustningskritiske partier erkender behovet for at investere mere i militæret. Regeringen og blå partier vil som led i et kommende forlig indfri historisk Nato-mål, men det vil koste milliarder og udfordre løfter om stadig flere penge til velfærd.