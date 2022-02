Endnu en gang skulle hun fortælle danskerne om en international krise, der nu ramte Danmark. Endnu en gang skulle hun forklare, at den vil få store konsekvenser for Danmark og danskerne. Endnu en gang satte hun sig godt til rette i stolen som krise-statsministeren, der står i spidsen for Danmark og dirigerer håndteringen.

Det er som udgangspunkt en rolle, Mette Frederiksen befinder sig godt i. Coronakrisen viste, at hun ikke er bleg for at gribe efter de store redskaber i den politiske værktøjskasse, og at hun gerne sætter en ny politisk retning, også selv om den er uprøvet eller ukonventionel. Særligt i coronakrisens første fase gav det både hende selv og Socialdemokratiet sjældent stor opbakning blandt vælgere.

Frederiksen mangler midler

Men en krise er naturligvis ikke bare en krise. Hvad den kan komme til at betyde politisk, afhænger bl.a. af, hvilke midler man har til rådighed for at håndtere den. Og