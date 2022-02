FE kritiseres for at undervurdere Taliban-fremrykning mod Kabul

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) får kritik for at have undervurderet Talibans fremrykning i Afghanistan sidste sommer. Det sker i en evaluering, som Udenrigsministeriet har præsenteret.

- Evalueringen konkluderer, at FE undervurderede, hvor hurtigt Talibans magtovertagelse i Kabul ville finde sted, står der i evalueringen.