Russisk ambassadør var til alvorssamtale igen

Så sent som tirsdag var han også forbi ministeriet. Der fik han at vide, hvad Danmark mener om Ruslands opførsel over for Ukraine.

Torsdagens samtale foregår på allerhøjeste embedsmandsniveau.

Den skal understrege den danske fordømmelse af Ruslands angreb mod Ukraine tidligt torsdag morgen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod kalder torsdagens angreb et mørk kapitel i europæisk historie og en skamplet på Ruslands historie.

- Danmark fordømmer på det kraftigste Ruslands hensynsløse og helt uprovokerede angreb mod Ukraine.