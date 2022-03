22/03/2022 KL. 06:30

Folketinget sagde, at det tog magten tilbage over coronareglerne, men et år senere fortæller de nøgne tal en anden historie

Et nyt udvalg i Folketinget blev hyldet som selve demokratiets genkomst i coronapolitikken, og partier truede med at sætte grænser for regeringens magtudøvelse under den igangværende pandemi. Men én ting er at få magten, noget andet er at bruge den. En undersøgelse viser, præcist hvor langt der kan være mellem de to ting.