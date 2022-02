DF-udbryder: Kupmagere mod Thulesen Dahl belønnes med magt

Det siger hun mandag, efter at hun og tre andre folketingsmedlemmer har meldt sig ud af partiet.

Interne magtspil i Dansk Folkeparti og lækager til pressen har skabt et arbejdsmiljø, som ifølge Liselott Blixt selv har fået hende til at forlade partiet.

Ifølge Liselott Blixt har det skabt et arbejdsmiljø, som hun ikke ønsker at deltage i.

- Man lækker til B.T., hvis jeg siger noget på et fem mands gruppebestyrelsesmøde.

- Men det er lige præcis det, der kommer til at ske, siger hun.

Ifølge Liselott Blixt fik hun forsikringer om, at lækager ikke ville forekomme, efter han blev formand.

- Jeg fik en snak med Morten både før og efter formandsvalget, hvor jeg fortalte, hvad grunden var til, at jeg ikke kunne støtte hans projekt. Det var de mennesker, der de sidste par år har stået for læk og alt muligt andet.

Anders Vistisen, der for nylig igen er blevet medlem af partiets hovedbestyrelse, kalder Liselott Blixts anklager for ”meget overraskende” og en bortforklaring.

- Det er den gruppe, der har siddet og arbejdet på at vælte Kristian (Thulesen Dahl, red.). Det er med Anders Vistisen i spidsen. Det var en mand, der burde være ekskluderet for lang tid siden ud af DF.

DFU er en forkortelse for ungdomspartiet Dansk Folkepartis Ungdom.

- Der er jo nogle af dem, som var Mortens (Messerschmidt, red.) støtter. Og så er det mange af dem, der er blevet ansat og har arbejdet for Morten. Det er en del DFU-medlemmer, siger hun.

Adspurgt: Har du lyst til at sætte navn på, hvem det er, der har bidraget til det arbejdsmiljø?

- Det har jo været fremme i medierne, at Liselott og de andre længe før formandsvalget mødtes med planer om at forlade Dansk Folkeparti, siger han.

- Det tror jeg hverken, at man kan klandre den valgte formand eller mig for.

Spørgsmål: Har du aktivt arbejdet for at få Kristian Thulesen Dahl til at trække sig formand?

- Næh, jeg har så sent som ved årsmødet i 2021, da jeg sad i hovedbestyrelsen ytret min støtte til, at Kristian kunne genopstille som formand.

- Så det er svært for mig at genkende, siger Anders Vistisen.

Til gengæld mener Anders Vistisen, at de fire DF-udbrydere burde have forladt Folketinget samtidig med partiet og givet deres mandater tilbage til partiet.

- Jeg synes altid, at det er tragisk, at man ikke leverer mandaterne tilbage, når man sidder på så få personlige stemmer, som det er tilfældet med de her fire, siger han.

- Nogle af os arbejder stadig som frivillige i partiet og hænger valgplakater op, når der er valg. Så er der så nogle, der vælger at gå og tage folketingshyren med sig.

- Det må være lidt op til folks personlige moral og integritet, hvad man er til.

Ifølge Liselott Blixt vil de fire tidligere medlemmer af Dansk Folkeparti arbejde sammen og forsøge at fortsætte deres arbejde i Folketinget på de områder, hvor de har været ordførere for Dansk Folkeparti.