Kofod om konflikt i Ukraine: Mange optrapninger i nat

Natten til fredag har desværre været meget begivenhedsrig, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) inden et ekstraordinært møde i Det Udenrigspolitiske Nævn. Nævnet er indkaldt til et møde fredag klokken 10, fordi situationen mellem Rusland på den ene side og Ukraine og Vesten på den anden bliver stadig mere anspændt.

- Natten har været - desværre - meget begivenhedsrig, siger han til flere medier, inden han går ind til mødet. - Der har været mange optrapninger, ulovlige våben, artilleri og andet. Det er imponerede, hvad også ukrainerne har formået, nemlig at holde sig tilbage i forhold til de provokationer de er udsat for på daglig basis. USA’s præsident, Joe Biden, har flere gange sagt, at en russisk invasion af Ukraine kan være lige op over. Rusland har gentagne gange afvist, at det påtænker et militært angreb. Over 100.000 russiske soldater menes at være opmarcheret i området nær grænsen til Ukraine.

USA hævder, at Rusland planlægger at udføre falske operationer for at legitimere en angreb på Ukraine. Det er det, man kalder falsk flagoperation. Jeppe Kofod siger, at der er tegn på, at det er russernes plan. Han fortæller, at der i løbet af natten har været træfninger over kontaktlinjen fra den russiskstøttede del af det militære område i Østukraine.

Her har der ifølge ministeren været brugt tunge våben, som er ulovlige i henhold til Minsk-aftalen. - Det vidner om, at det som amerikanere har advaret imod - altså falske flagoperationer og forsøg på at skabe incidenter, der kan bruges som forsøg på en forklaring fra russisk side i deres narrativ om at starte en invasion.

- Det er fuldstændig drejebogen, som USA også har påpeget, siger han. Jeppe Kofod vil på mødet i Det Udenrigspolitiske Nævn dels orientere partierne om situationen og dels hvilke forholdsregler Danmark tager i den forbindelse. Sidstnævnte vil han ikke komme nærmere ind på inden mødet.

