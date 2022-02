En ny beslutning er fredag truffet i Flygtningenævnet, der afgør, om asylsøgere og flygtninge har krav på at blive boende og beskyttet i Danmark - eller om de skal rejse ud.

Det drejer sig om afghanske statsborgere, som fik deres sager sat i bero i august 2021, da terrorbevægelsen Taliban indtog hovedstaden Kabul og overtog magten i hele landet. De sager er nu genoptaget i nævnet, og de første to afgørelser er faldet. De peger på to helt forskellige mulige udfald for afghanere, der er søgt til Danmark.