Grønne skub gav støttepartier aftale om udfasning af gasfyr

SF foreslog udfasning af naturgasfyr for et halvt år siden. Men da var regeringen meget forbeholdene og var ikke klar til det. Det siger energiordfører Signe Munk (SF).

- Min erfaring med den socialdemokratiske regering er, at de skal have gode, grønne skub bagi.

- Så jeg ville da hellere have, at vi havde fået lavet en aftale om stop for nye naturgasfyr før. Men jeg er meget tilfreds med aftalen, siger hun.

De Radikale sagde under forhandlingerne, at det var en betingelse for dem, at gasfyr skulle udfases, hvis de skulle støtte en varmecheck.