Udsigten til at amerikanske tropper og våben i fremtiden kan blive udstationeret i Danmark vækker kritik fra Rusland. De danske planer om at indgå et endnu tættere militært samarbejde med USA vil føre til yderligere spændinger i verden og bekræfter blot Rusland i, at USA og Nato ønsker militær dominans på globalt plan.

Sådan lyder reaktionen fra Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir V. Barbin, efter at regeringen torsdag annoncerede, at Danmark og USA nu indleder forhandlinger om et forsvarssamarbejde, der kan betyde, at amerikanske soldater og våben kan udstationeres i Danmark i kortere eller længere perioder.

Planerne møder ikke overraskende kritik fra russisk side: »Danmarks beslutning om at forberede en aftale med USA om hidtil uset forsvarssamarbejde vil få betydning for situationen på det sikkerhedspolitiske område i hele Nordatlanten, inklusiv Østersøen og Arktis,« skriver den russiske ambassade i en kommentar til Jyllands-Posten.

»Dette er en åbenlys bekræftelse af USA og Natos kurs mod at sikre militær dominans i verden,« fortsætter ambassadøren.

Udtalelsen fortsætter med at kritisere Nato og USA for at bryde med princippet om »udelelig international sikkerhed« og dermed bidrage »til yderligere konfrontation«. »Den aktuelle udvikling beviser gyldigheden af Ruslands krav om sikkerhedsgarantier fra Nato og USA,« afslutter ambassadøren. Rusland har længe krævet garantier for, at Nato-alliancen ikke vil udvide længere østpå ind i Ruslands nære interessesfære. I forvejen er de baltiske lande – alle tidligere sovjetrepublikker – blevet medlemmer af forsvarspagten. Den danske regerings åbning for, at USA kan udstationere tropper og materiel på dansk grund er blevet beskrevet som et nybrud med mere end 70 års politik om ikke at acceptere fremmede militærmagters tilstedeværelse i Danmark i fredstid.

Formålet med aftalen – som nu skal forhandles med USA og drøftes i Folketinget – er at give USA endnu bedre muligheder for at være til stede i Europa, forklarede statsminister Mette Frederiksen på et pressemødet torsdag. Ifølge Mette Frederiksen vil aftalen bidrage til ikke bare Danmarks men hele Europas sikkerhed. Regeringen har på forhånd afvist muligheden for, at USA kan opstille atomvåben i Danmark. Norge indgik sidste år en lignende militæraftale med USA, som nu afventer endelige godkendelse i Stortinget.