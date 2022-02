Flere partier forlader forhandlinger om hjælp til varmeregninger

Venstres energiordfører, Carsten Kissmeyer, oplyser, at partiet samt resten af blå blok - undtaget Kristendemokraterne - har forladt forhandlingerne om hjælp til danskere, der er ramt af høje energipriser. Forhandlingerne foregår i klima- og energiministeriet og omhandler økonomisk hjælp til borgere, der grundet de voldsomt stigende energipriser er ramt af højere varmeregninger.

- Vi har forladt forhandlingerne, da det beløb, der er lagt op til, er alt for lavt. Vi ville have en model med en højere indtægtsgrænse, så man også hjælper helt almindelige børnefamilier, siger Carsten Kissmeyer. Han fortæller, at Venstre gerne havde set, at der blev givet 2,7 milliarder kroner i hjælp til varmeregningerne. Ikke mindst set i lyset af, at de højere energipriser har givet staten en indtægt på 4,9 milliarder kroner. Ordføreren siger, at der for nuværende er lagt op til en model, hvor der bliver givet omkring en milliard til danskere, der har gas eller el som primær varmekilde. Og kun til danskere med ”meget lave indtægter”.

- Der er tale om en ren politisk uenighed. Vi ville gerne have brugt flere penge, siger Carsten Kissmeyer. Der er bred politisk opbakning til at hjælpe ramte danskere til varmeregningen. Allerede i november åbnede klima-, energi og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) for, at der skulle gives hjælp. Dansk Folkeparti skriver på det sociale medie Twitter torsdag aften: - Regeringen skummer fløden, René Christensen (Finansordfører red.) og de borgerlige partier er smidt ud af forhandlingerne om energipriserne. - Regeringen har sparet 2,7 milliarder kroner (Ældre tal, opjusteret til 4,9 milliarder kroner af Finansministeriet 7. februar, red.), men kan kun finde én milliard til kompensation, der primært vil gå til flygtninge, indvandrere og dårligt stillede. Øv!

Fra De Konservative skriver klimaordfører Mona Juul: - Varmehjælp? Not so much. Vi er ude af forhandlingerne. Det kunne næsten ikke gå hurtigt nok for ministeren, som i dag endelig smed kroner på bordet. - Men for lidt og til for få. Håber der følger en undskyldning med, til de mange der ikke får en bønne, men som er med til at finansiere, skriver De Konservatives Mona Juul på Twitter. Forhandlingerne fortsætter i ministeriet torsdag aften.

/ritzau/