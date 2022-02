- Jeg er meget glad for gruppens opbakning, og jeg glæder mig til at diskutere politik med mange af jer og de politiske modstandere, siger Christian Rabjerg Madsen.

Gruppeformand Leif Lahn Jensen, Rabjerg Madsen, gruppesekretær Annette Lind, gruppenæstformand Lennart Damsbo-Andersen og Jens Joel udgør resten af ledelsen.

35-årige Christian Rabjerg Madsen har været folketingsmedlem siden 2015. Nu får han en vigtig post i Socialdemokratiet. Her handler det ofte om at forsvare regeringens politik og tage sig af møgsager i stedet for en given minister, som er kommet i problemer.

Engelbrecht gik af som transportminister torsdag i sidste uge. Det skete efter en sag om manglende beregninger for klimabelastningen bag en infrastrukturaftale sidste år.

Forløbet medførte, at regeringens støtteparti Enhedslisten mistede tilliden til Engelbrecht.

Det førte til ministerrokader i regeringen. Disse blev præsenteret fredag. Trine Bramsen blev transport- og ligestillingsminister, skatteminister Morten Bødskov (S) blev forsvarsminister, og den daværende politiske ordfører Jeppe Bruus (S) blev ny skatteminister i stedet for Bødskov.