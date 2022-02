Staten står til at spare flere milliarder kroner mere end ventet på grund af de høje energipriser. Og det kan få betydning for forhandlingerne om en varmecheck til dem, der er ramt af de stigende energipriser.

- Danskerne er hårdt ramt af de stigende energipriser, og der er behov for, at vi sætter en stor pose penge af, hvis det skal kunne mærkes i de danske hjem.

Også De Konservative og Venstre mener, at de 2,7 milliarder kroner bør blive den økonomiske ramme for forhandlingerne.

- Vi gør opmærksom på, at hvis man vil lave en løsning, er det et spørgsmål om politisk vilje, siger energiordfører Søren Egge Rasmussen (EL).

- Det håber jeg også, at regeringen kan se det fornuftige i, siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, i en kommentar.

Ifølge klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) lugter det af, at de borgerlige partier ”vil have ideologiske skattelettelser frem for at holde fokus på at få fair hjælp hurtigt ud”.

- Men vi knokler videre ved forhandlingsbordet, skriver han i et mailsvar til Ritzau.

I øjeblikket er der forhandlinger om elpriserne, som banker i vejret, hvilket betyder, at varmeregningen for mange tusinde borgere stiger.

Derfor vil politikerne kompensere borgerne.

Det er primært de familier, som har gas eller el som varmekilde, der bliver hårdest ramt af de højere priser.