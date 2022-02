- Det er vores betingelse for at støtte varmehjælp, at vi stopper installation af nye gasfyr og udfaser gas til varme. Det skal vi gøre for klimaets skyld, den europæiske stabilitet og sikkerheds skyld og selvfølgelig økonomien, siger han.

Det er bare gas, men De Radikale mener, at opvarmningsformen har betydning for klimaet, borgernes økonomi og sikkerheden i Europa.

De Radikale kræver en plan for udfasning af de omkring 380.000 naturgasfyr i Danmark, og at regeringen tager sagen op med EU-Kommissionen, da unionens regler står i vejen.

Han fremhæver, at gas er en fossil energiform, så aftalen understøtter, at folk bruger gas, som ikke er den mest miljøvenlige opvarmningsform.

- Nej, det er vores krav, at vi får en ordentlig gasløsning på længere sigt, som rækker længere frem end en her og nu-løsning, siger han.

Derfor forestiller Helveg Petersen sig en hensigtserklæring fra regeringen om, at den vil kæmpe for, at Danmark får lov at udfase gas til rumopvarmning.

SF har foreslået en klimaafgift på 50.000 kroner, hvis man erstatter sit gamle naturgasfyr med et nyt. Partiet vil gerne være med i kravet til en aftale.

- Det er helt oplagt at koble akut varmehjælp med et øget tempo af den grønne omstilling for at sende naturgassen på pension. I SF har vi længe ment, at der skulle være et stop, og vi er rigtig glade for, at det nu er en del af forhandlingerne, siger energiordfører Signe Munk (SF).

Også Enhedslisten er åben for idéen.