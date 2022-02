Det er godt, at Trine Bramsen flyttes væk fra forsvarsområdet, mener Venstre og Konservative. Selvom det ifølge Konservative faktisk var begyndt at gå bedre med samarbejdet.

Både Venstre og Konservative er godt tilfredse med, at Trine Bramsen stopper som Danmarks forsvarsminister for i stedet at blive transport- og ligestillingsminister. Bramsens tid som forsvarsminister var præget af en række problemsager, og hendes samarbejde med andre partier kunne også være bedre. »Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der har været besværligheder i samarbejdet med Trine Bramsen - som har været stærkt udfordret på en række forhold og også har haft det svært i samarbejdet med en række af forligspartierne,« siger Venstres forsvarsordfører, Lars Chr. Lilleholt.

Med forligspartierne henviser han til den kreds af partier, som står bag forsvarsforliget, der er rammen for det danske forsvar. »Der har været stor uro, og og det har været svært for hende at skabe tillid internt i Forsvaret,« siger Lilleholt, som tilføjer, at blandt andet FE-sagen og tilbagetrækningen fra Afghanistan »har været sager, der har været meget vanskelige for hende at håndtere.« Han ser frem til samarbejdet med den nye forsvarsminister, Morten Bødskov: »Jeg hilser velkommen, at der er udpeget en minister med stor erfaring,« siger Lars Chr. Lilleholt.

De Konservative synes også, det er fint, at Trine Bramsen ryger som forsvarsminister - selvom det faktisk var begyndt at gå bedre. »Hvis du havde spurgt mig for to eller tre måneder siden, så havde jeg været rigtig lykkelig. Nu synes jeg, at det er fint, at hun kommer væk derfra,« siger den konservative forsvarsordfører, Niels Flemming Hansen. »Jeg synes egentlig, at Trine og jeg her henover december og januar var ved at finde en meget god melodi. Vi fik en markant bedre dialog, og den var jeg glad for,« tilføjer han.

Niels Flemming Hansen siger, at de to tidligere har været meget uenige om en stribe problemsager. »Der har bare været mange sager. Men det, som egentlig på daværende tidspunkt var det vigtigste for mig, var, at hun havde ikke soldaternes ryg,« siger K-ordføreren.

»Det er vigtigt, specielt når man er i Forsvaret, at man kan kigge op imod ledelsen. Og der synes jeg dælme, at jeg modtog og hørte mange klager,« siger han. Selvom det er statsminister Mette Frederiksen, der har valgt at flytte Trine Bramsen væk fra Forsvarsministeriet, talte hun varmt om Bramsen, da hun præsenterede sin regeringsrokade på Amalienborg Slotsplads. Det var udelukkende for at fylde pladsen som transportminister, at Bramsen var blevet flyttet, udtalte Frederiksen. »Jeg mener, at Trine Bramsen har været en dygtig forsvarsminister. Det er ikke et spørgsmål om, at Trine Bramsen ikke er den rette kvinde i Forsvarsministeriet,« sagde statsministeren. »Det er et spørgsmål om, at vi har brug for en ny transportminister,« tilføjede Mette Frederiksen. Trine Bramsen deltog ikke på Amalienborg, da hun er testet positiv for corona. På Facebook udtrykker hun respekt for medarbejdere, soldater og veteraner og skriver blandt andet: »Det danske forsvar er noget særligt og kan noget særligt.«