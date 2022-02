Borgmester fortryder at have hyret advokater uden om forvaltning

Det siger hun til Politiken, efter at avisen har beskrevet, at Lonning-Skovgaard (V) fik eksterne advokater til at undersøge sine embedsfolks håndtering af sager om aktindsigt.

- Udefra kan jeg godt se, at den starter fra mig, og at jeg skulle være gået til min sekretariatschef eller direktion og sagt til dem: ”Kunne I ikke få nogle eksperter på området til at hjælpe os med at få tegnet en ordentlig procesplan op?”. Det ville have været korrekt praksis, siger borgmesteren til Politiken.

Cecilia Lonning-Skovgaard har ifølge Politikens oplysninger været lodret uenig i flere afgørelser om aktindsigt truffet af embedsfolk i hendes forvaltning.

Hun bad om en ekstern vurdering af reglerne for aktindsigt fra advokatfirmaet DLA Piper. Det medførte en regning på 75.000 kroner.