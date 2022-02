Borgmester underløb embedsfolk og hyrede egne advokater

Dermed er borgmesteren ifølge flere jurister gået langt ud over sine beføjelser. Det har kostet skatteyderne op mod 80.000 kroner at tjekke embedsværkets arbejde. Det skriver Politiken.

På egen hånd hyrede den københavnske beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) advokater til at undersøge sine embedsfolks håndtering af sager om aktindsigt.

- Lokalpolitikere må bede om at blive orienteret, men de må ikke forsøge at blande sig i sagernes ekspedition og påvirke beslutningerne. Hun skal afholde sig fuldstændig fra at blande sig i aktindsigter, siger professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing til avisen.

En person i borgmesterens egen forvaltning indleverede fredag en anonym indberetning til den kommunale ombudsmand, Borgerrådgiveren.

Politikerne i beskæftigelses- og integrationsudvalget blev orienteret om sagen sent mandag aften.