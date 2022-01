Høje energipriser presser danskere - fredag forhandles der

Fra Venstre og Konservative har meldingen været, at der ikke skal gå socialpolitik i varmeregningen. I stedet skal alle, der i øjeblikket får højere varmeregninger, have hjælp, lyder det fra oppositionspartierne.

Det er primært gaskunder, men støttepapiret Enhedslisten mener, at det ikke er nok at hjælpe gaskunder. Også de stigende elpriser skal dækkes.

De stigende energipriser var blandt andet en del af forklaringen på, at der sidste år var rekordmange ansøgere til Mødrehjælpens julehjælp.

14.000 børnefamilier søgte om hjælpen, der består af et legat på 500 kroner per barn. Det var cirka dobbelt så mange som i 2020.

Ifølge Mødrehjælpen er det vigtigt, at en eventuel hjælp ikke er bureaukratisk.

- Når man er på for eksempel kontanthjælp, har man ofte nogle problemer. Det kan være en psykisk sårbarhed eller en kronisk sygdom.

- Der er det vigtigt, at det er så let og ubureaukratisk som muligt at få de her penge, siger direktør Ninna Thomsen.

Hun mener, der skal kigges på de 100 millioner kroner, der blev afsat med finansloven for 2022 til kommunerne til tilskud til for eksempel pensionister og kontanthjælpsmodtagere med et smalt budget.