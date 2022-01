Minister: Overvågning giver kvinder i natteliv tryghed og frihed

Regeringen vil fortsætte overvågning af borgeres teledata trods stor risiko for, at en del af det er ulovligt.

Det er et kendt eksempel, at nogle kvinder i visse tilfælde lader som om, de taler i mobiltelefon, eller har nøglerne klar i hånden, hvis der skulle ske noget, når de er på vej hjem fra nattelivet. Blandt andet derfor vil regeringen med et lovforslag fastholde overvågning af borgernes teledata, selv om der er en ”væsentlig procesrisiko” for, at det vil være imod EU-loven.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) skyldes det, at forslaget giver borgerne større ”tryghed og frihed”. Han giver under et samråd torsdag et eksempel på unge kvinder, der er på vej hjem fra byen, som lader som om, de taler i telefon, fordi de er utrygge. - De er ikke frie, men de kan blive hjulpet af overvågning til at blive frie. Det er klart, for overfaldsmanden er det selvfølgelig et indgreb at blive overvåget på den måde. Men for de unge kvinder giver det tryghed og frihed, siger han. Hans pointe er, at overvågning kan hjælpe politiet med at opklare eventuelle forbrydelser, efter at de er sket.

Ifølge De Radikale er det dog en falsk tryghed for de kvinder, der rent faktisk bliver overfaldet. - Det er en falsk frihed, man giver kvinder, for der er jo ikke nogen, der sidder klar til at gribe ind, hvis der sker noget, siger retsordfører Samira Nawa (R) til det. Et politisk flertal mener, at regeringen ikke har sikret nok tid til at gennemgå lovforslaget, som derfor er udsat. Skiftende regeringer er i årevis fortsat med en ulovlig praksis, hvor informationer om placering af borgernes mobiltelefoner registreres og gemmes af teleselskaber. Derfor har regeringen fremsat et nyt lovforslag, som i vid udstrækning vil forsætte den hidtidige praksis. Der er flertal for det. Men dele af det vurderes ifølge Justitsministeriets egne jurister at indebære en ”væsentlig procesrisiko” for, at det er ulovligt.

De Radikale mener, at ministeren forsøger at afspore debatten. - Det er ikke, fordi vi går op i, hvordan forbrydere har det, som ministeren prøver at fremstille det, men fordi vi går op i menneskerettighederne, siger Samira Nawa. Enhedslisten pointerer, at flere er stærkt kritiske over for forslaget. - Som borgere har vi ret til ikke at blive overvåget af staten. Det er jo det, der er på spil her. - Gør det ikke indtryk i Justitsministeriet, at samtlige høringssvar og eksperter siger, at de ikke tror på, at det her overholder krav i forhold til menneskerettigheder og EU-lovgivning, siger retsordfører Eva Flyvholm (EL).

Til det svarer Hækkerup, at han ikke synes, at man skal overvåge unødigt, men at ”det er et element, som kan sikre frihed”. Tænketanken Justitias årlige statusrapport over retssikkerheden revser den politiske kultur for ikke at have borgernes frihedsrettigheder in mente. - Danske politikere bør være tilbageholdende med at anse retssikkerhed og frihedsrettigheder som noget selvfølgeligt, som man kan blive ved med at file på, uden at man skader noget fundamentalt, siger direktør Jacob Mchangama i en pressemeddelelse.

/ritzau/