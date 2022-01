Regeringen vil give ældre ret til at fravælge genoplivning

Regeringen vil give alle borgere over 60 år mulighed for at sige nej til genoplivning. Det fremgår af et notat fra Sundhedsministeriet ifølge Altinget. Notatet er sendt til Folketingets sundhedsordførere. Konkret går forslaget ud på, at alle over 60 år skal kunne logge ind på Sundhed.dk og krydse af, at de ikke vil genoplives.

Hvis man herefter falder om med hjertestop, vil en tilkaldt akutlæge ikke forsøge at få hjertet i gang igen. - Således bliver der tale om en borgerrettighed, hvor det er op til den enkelte habile borger selv at vurdere, om han/hun er så (alders)svækket, at han/hun ikke ønsker at blive forsøgt genoplivet, hvis hjertet holder op med at slå, står der i notatet ifølge Altinget. I forslaget lægger Sundhedsministeriet op til, at man får en betænkningsperiode på syv dage, inden fravalget træder i kraft.

Ældre Sagen har i flere år kritiseret uklare regler om ældres selvbestemmelse og er tilfredse med, at regeringen lægger op til, at muligheden for at fravælge genoplivning udvides til at gælde alle over 60 år. I Lægeforeningen finder man dog alderskriteriet ”temmelig arbitrært”. - Det er en pudsig grænse, for hvorfor så ikke tage hele den voksne befolkning, når nu man er i gang?, spørger formand Camilla Rathcke.

Hun siger videre, at beslutningen bør træffes i samråd med en læge. Samme melding kommer fra Det Etiske Råd. - Vi anerkender personens suverænitet til selv at træffe beslutningen, men i samråd med en læge. Der kan være underliggende forhold, som lægen kan afhjælpe, siger rådets nye formand, Leif Vestergaard Pedersen, til Altinget.

Den nye model for fravalg af genoplivningsforsøg forudsætter ifølge Altinget en ændring af sundhedsloven, som regeringen efter planen vil fremsætte i efteråret 2022, fremgår det af notatet.

