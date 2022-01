Næsten hver tredje ældre oplever ofte et nyt ansigt, når medarbejdere fra ældreplejen træder ind i stuen. Det er især de svageste ældre, som har behov for hjælp hver dag, som er udsat for skiftende hjælpere.

Det viser en undersøgelse, som Danmarks Statistik har udført for Sundhedsdatastyrelsen, og hvor godt 2.500 ældre hjemmehjælpsmodtagere har svaret. Samtidig viser svarene, at utrygheden hos ældre stiger jo flere skift i ældreplejens medarbejderstab.