Messerschmidt vil have Kofod til at indtræde i folketingsgruppen

- Jamen, Peter er allerede en naturlig del af folketingsgruppen i den forstand, at vi holder møder sammen, og alle kender Peter. Han sad i folketingsgruppen tidligere.

Selv om europaparlamentariker Peter Kofod ikke er medlem af Folketinget, kommer han til at indgå i folketingsgruppens arbejde.

- Han er allerede en del af samarbejdet og kommer til at blive det endnu mere fremover.

- Hvordan ledelsesforhold skal se ud, det er først noget, vi finder ud af, når vi har haft en samtale med alle gruppens medlemmer.

Messerschmidt har på forhånd annonceret, at den unge EU-parlamentariker skal være hans næstformand.

Planen er, at Kofod skal overtage formandsposten, hvis Morten Messerschmidt bliver dømt i den såkaldte Meld- og Feld-sag, hvor han er anklaget for at svindle med EU-midler.