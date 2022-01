Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører, Bent Bøgsted, afviser, at han er på vej over i Socialdemokratiet efter valget af Morten Messerschmidt som formand for DF.

Afvisningen kommer efter, at avisen B.T. har bragt en historie, der omtaler, at Socialdemokratiet angiveligt er klar til at byde tre mulige DF-afhoppere velkommen, hvis de måtte ønske det.