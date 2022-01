Messerschmidt-skeptiker giver formand chancen: Dog ikke optimist

- Jeg prøver at give ham en chance. Men jeg er ikke super optimist.

- Det er godt, at vi har fået en afklaring, og det er godt, at Morten vandt med det, man kan kalde et komfortabelt flertal. Jeg havde været ked af, hvis det var endt 49 mod 51 procent eller sådan noget.

- Men det gør ikke, at jeg personligt synes, at det var den rigtige løsning for DF. Det er jeg nødt til at sige. Det var ikke den rigtige, som jeg synes skulle tegne partiet, siger Skibby dagen efter formandsvalget.

Her fik Messerschmidt lidt over 60 procent af stemmerne og vandt dermed formandsopgøret mod Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.