Partier bag finanslov vil undersøge, hvor meget racisme der er

Regeringen og partierne bag finansloven for 2022 - Enhedslisten, SF, De Radikale, Alternativet og Kristendemokraterne - er enige om at lave en handlingsplan mod racisme.

På finansloven for 2022 er der afsat 8,2 millioner kroner i 2022 og 8,1 millioner kroner årligt i perioden 2023-2025 til en styrket indsats mod hadforbrydelser. Det er fra den pulje, at pengene til handlingsplanen mod racisme skal hentes.

Racisme og hadforbrydelser har været et problem i Danmark i mange år. Og derfor er det på tide, at der sker noget. Det mener Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

- Vi har alle sammen set de forfærdelige videoer og hørt historierne om tilfældige mennesker, der bliver overfuset udelukkende på baggrund af deres hudfarve. Derfor er den her handleplan et vigtigt skridt for at sikre, at alle kan få lov til at være dem, de er.

- Viden om racismens omfang er essentielt, for at vi kan implementere de nødvendige tiltag og få sat en stopper for racisme. Det vigtigste er, at denne her handleplan ikke bare bliver et stykke papir, der samler støv i en skuffe. Det skal blive til virkelighed, og det er det, vi i dag forpligter os på, siger Rosa Lund.