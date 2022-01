Det efterlader 40 pct af de fremmødte, der altså hellere så en af de to andre kandidater blive partiets nye formand. En af dem er partiprofil og folketingsmedlem Marie Krarup, som i et interview med Jyllands-Posten inden formandsvalget truede med et exit fra partiet , hvis Morten Messerschmidt trak det længste strå i Herning.

Hun har ikke tænkt sig at forlade partiet som konsekvens af valget, men fastholder, at muligheden foreligger, såfremt Inger Støjberg opretter et nyt parti, der stemmer overens med hendes værdier.

»Han har selv gjort alt, hvad han har kunnet, for at modarbejde og fælde en tidligere formand,. Han kunne jo have vist holdånd. Det har han haft rigtig god mulighed for, men det har han ikke gjort. Så det føles meget hult,« siger en skuffet Marie Krarup.

Jyllands-Posten fangede Marie Krarup umiddelbart efter valgafgørelsen. Hun er ikke tilfreds med valget af Morten Messerschmidt, og tror ikke på, at den nye formand vil være i stand til at samle det splittede parti.

»Altså, jeg har jo ikke tænkt mig at ødelægge det for Morten. Jeg vil gerne have, at vi har et ordentligt parti. Men jeg vil også sige, at hvis Inger Støjberg opretter et parti, som har de værdier, som jeg mener er rigtige, så mener jeg, at det har større levedygtighed. Fordi Morten Messerschmidt kan være dømt om et lille øjeblik.«

Så hvis Inger Støjberg kommer med det parti, så tilslutter du dig det og melder dig ud af Dansk Folkeparti?

»Det kunne jeg sagtens forestille mig, ja. Min interesse ligger i et stærkt nationalkonservativt parti i Danmark. Og det tror jeg kan blive rigtig svært for Morten at levere, fordi han står foran en retssag, og fordi han har fremvist nogle ledelsesevner, som ikke har været gode.«