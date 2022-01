Martin Henriksen forventer medlemsflugt under ny formand

Det bliver ikke nogen nem opgave at samle stumperne i Dansk Folkeparti, som søndag eftermiddag vælger ny formand i stedet for Kristian Thulesen Dahl.

Folketingsmedlemmer som Liselott Blixt, Bent Bøgsted og Marie Krarup har offentligt givet udtryk for, at de kan være på vej ud af DF, alt efter hvordan det går.

- Det er den stil, der har været igennem snart to år, hvor man på forskellig vis har forsøgt at presse mig eller andre ud af partiet. Hvis de får magten i partiet, kan jeg ikke se andet, end at man vil forfølge den linje over for mig.

- Det er derfor, der har været blæst omkring min person. For når folk prøver sådanne ting, er der en, som må sige fra. For få har sagt fra, men det har jeg gjort.

- Det er fjollet at bruge tid på at diskutere det, da det er den virkelighed, jeg har været i igennem længere tid. Den virkelighed, regner jeg med, vil fortsætte og blive intensiveret efter søndag, hvis Messerschmidt bliver formand, siger Henriksen.

Messerschmidt har selv afvist, at han vil arbejde for at få Henriksen ud af DF. I stedet har Messerschmidt udtalt, at han vil samarbejde med alle. Altså alle dem, som vil Messerschmidts linje, skal der tilføjes.