Blå partier ude af reformaftale: Uholdbart at hæve dagpenge

- Vi synes, at det er uholdbart, at dagpengene bliver højere end lønnen i lavtlønnede job.

- Og så er aftalen for uambitiøs, for den bidrager ikke tilstrækkeligt til at løse de store problemer med manglende arbejdskraft, siger De Konservatives finansordfører, Rasmus Jarlov.

I en fælles pressemeddelelse konstaterer de fire partier, at de selv har leveret flere bud på, hvordan manglen på arbejdskraft kan løses.

- I stedet for at sætte ydelser til ledige op burde man bruge pengene på at sætte skatterne ned for dem, der vil arbejde. I stedet for at poste penge ud på noget, der ikke virker, skal energiafgifterne sættes mere ned, så høje afgifter og stigende energipriser ikke rammer danskerne dobbelt hårdt.