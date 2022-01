Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, bekender nu kulør og meddeler, at hun vil stemme på Merete Dea Larsen som ny partiformand på søndag. »Jeg stemmer på Merete Dea Larsen, fordi jeg synes, hun er den bedste ud af de fire formandskandidater,« siger Blixt til Jyllands-Posten. En vigtig grund er, at Merete Dea Larsen ikke har været fedtet ind i de fløjkrige, uenigheder og lækager, som har ramt Dansk Folkeparti de seneste år, understreger Liselott Blixt.

Adspurgt om Morten Messerschmidt er en del af dette »ufine spil« i partiet, svarer hun: »Jeg har talt med Morten, og han siger, at han ikke har været en del af det. Men jeg kan se, at de mennesker, der er med i hans projekt, har villet gøre alt for at vælte Kristian (Thulesen Dahl, red.) og få nogle andre medlemmer herind på Christiansborg i stedet for os andre. Og de har modarbejdet den linje, som vi havde.«

Af de fire formandskandidater i DF er Merete Dea Larsen blevet beskrevet som outsideren sammen med byrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen.

De to øvrige kandidater er eks-udlændingeordfører Martin Henriksen og næstformand Morten Messerschmidt. Liselott Blixt er dog ikke bekymret for, at Merete Dea Larsen er for stort et »sats« som formand.

Formandskandidat Merete Dea Larsen bliver af LIselott Blixt betegnet som den bedste formandskandidat før Dansk Folkeparti vælger ny formand på søndag. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

»Uanset hvem af de fire du tager, så er det et sats. Lige meget hvem, vil der altid være noget at kritisere og noget af rose. Det er nogle personligheder, hvor det vil splitte uanset hvad. Merete er der ikke nogen, der ikke kan lide.« Men hun er heller ikke særlig kendt? »Nej, men det kan hun blive. Hun har jo ikke haft en platform. Hun var boligordfører – det er jo ikke ligefrem dét ordførerskab, man bliver kendt på. Men jeg kender hende, og jeg ved, hvordan hun kan stille sig frem og indgå i en debat med klare holdninger.«

Ifølge sundhedsordføreren er Merete Dea Larsen desuden garant for den social- og sundhedspolitiske dagsorden, som også Liselott Blixt går meget op i. »Også de svære etiske problemstillinger, som vi nogle gange godt kan være lidt uenige om i gruppen - og det er fint nok - men jeg ved, at Merete Dea Larsen støtter den linje.« »Samtidig er hun skarp politiker, som tør gå ind i en debat og gå op imod flokken,« siger Liselott Blixt. Endelig betoner Blixt, at hun har kendt Merete Dea Larsen i mere end 20 år og siddet i DF’s interne sundhedsgruppe, i de år, hvor formandskandidaten var folketingsmedlem.

Blixt er indtil videre det første medlem af DF’s folketingsgruppe, der åbent støtter den 43-årige Merete Dea Larsen. Andre folketingsmedlemmer er delt mellem Morten Messerschmidt (som støttes af blandt andre Pia Kjærsgaard og finansordfører René Christensen) og Martin Henriksen (som støttes af blandt andre integrationsordfører Marie Krarup). En rundspørge i DF-baglandet, som JP Research har foretaget, antyder, at Messerschmidt er favorit til at blive ny formand efterfulgt af Martin Henriksen på andenpladsen. Afviser ikke at melde sig ud Netop Messerschmidt og Henriksen har i de seneste uger offentligt bekriget hinanden, og for få dage siden kunne Jyllands-Posten fortælle, at en del af folketingsgruppen overvejer helt at forlade partiet, hvis Messerschmidt bliver formand. Omvendt har Pia Kjærsgaard i Berlingske afvist at svare på, om hun kan være medlem af et parti med Martin Henriksen som formand. Messerschmidt og Henriksen har åbenlyst været en del af »kampen«, mener Liselott Blixt.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun selv vil melde sig ud, hvis en af de to bliver valgt på søndag, svarer hun: »Sådan vil jeg ikke sige det. Jeg har blot sagt, at hvis man får en ledelse, som man ikke har tillid til, og det er den, der har været med til at ødelægge Dansk Folkeparti de sidste år, så kan jeg ikke se mig selv i det projekt.« »Men det kommer helt an på, hvad det er for et projekt. Så for mig er det spændende ikke søndag – hvilken formand vi får – men dét, der sker bagefter; Hvordan samler man gruppen? Hvordan arbejder man? Er der en ny dagsorden?« siger hun.