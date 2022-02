Siden blev han partiets sidste folkevalgte, og den dag i dag håber han stadig på, at partiet igen vil blomstre op.

På mange måder havde Aage Brusgaard en hovedrolle i Fremskridtspartiets fald fra den politiske scene. Hans exit som gruppeformand blev en del af de magtkampe, der fik partiet til at eksplodere ved et landsmøde i 1995.

Her var han fra 1989 til 1994 gruppeformand for liste Z i Folketinget. Her udløste hans exit et magtopgør om, hvem der skulle være hans afløser.

Fem år efter Glistrup og Fremskridtspartiet red ind i Folketinget ved jordskredsvalget i 1973, blev Brusgaard valgt til Morsø Kommunalbestyrelse for partiet.

Aage Brusgaard gik ikke ind i politik med rygsækken fuld af skolebøger. Efter folkeskolen og et ophold på Sunds Efterskole blev han landbrugsmedhjælper og senere også automekaniker.

I december 2021 talte Brusgaard med Avisen Danmark i anledning af Dansk Folkepartis konflikter. Her fortalte han, at han stadig i dag er medlem af Fremskridtspartiet.

Lovende salgstal i Danmark og Sverige for en savbuk, som Brusgaard havde patent på, fik ham i 2009 til at overlade pladsen til en suppleant.

Siden skrumpede Fremskridtspartiets pladser i folketing, amtsråd og byråd valg for valg, indtil Aage Brusgaard efter kommunal- og amtsrådsvalget i 2005 var partiets eneste folkevalgte i kommunalbestyrelsen på Mors.

Fløjen tabte kampen om Fremskridtspartiet og forlod senere partiet for at danne deres eget.

»Vi giver kun 200 kr. i kontingent, og så mødes vi én gang om året på Aulum Kro og får kaffe og brød og en stor bøf med sovs og kartofler og øl og vand, og hvad man nu vil have,« sagde han til Avisen Danmark.

Til trods for at der ved seneste landsmøde kun var 18 deltagere ifølge Brusgaard, har han ikke opgivet, at tankegodset fra partiets stifter, Mogens Glistrup, en dag på ny vil vække genklang i vælgerdybet.

Han medgiver dog, at der er en risiko for, at det ikke bliver i hans levetid.

/ritzau/