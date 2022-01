Tæt på dødt løb i DF's folketingsgruppe: Henriksen får ny støtte

Landbrugsordfører Lise Bech (DF) peger på Martin Henriksen som ny formand for Dansk Folkeparti, da Kristian Thulesen Dahl træder tilbage efter flere dårlige valg.

- Vi er alle DF’ere og ønsker det bedste for vores parti. Jeg vil pege på Martin Henriksen. Mener du noget andet, er det fint, skriver Lise Bech på Facebook.

- Da jeg ikke har lyst til at deltage i mudderkast, vil jeg derfor ikke sige hverken det ene eller det andet om kandidaterne, da alt kan blive tolket i alle mulige retninger.

Afgående formand Kristian Thulesen Dahl har afvist at pege på en bestemt kandidat, da han mener, at hans rolle var at sikre en glat overgang.

Han deltager ikke selv søndag, da han har fået coronavirus.

Valgkampen har dog været uskøn, har de tre kandidater erkendt, og den har været præget af personangreb og læk til pressen.