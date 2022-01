Skuespilleren Pilou Asbæk har meldt sig ind i Socialdemokratiet. Det bekræfter den 39-årige skuespiller på Twitter.

- Der blev sagt ”if you can’t join them, beat them”. Jeg tænker omvendt. Join them, talk to them. Så nu har jeg altså meldt mig ind i Socialdemokratiet for at tale deres flygtningepolitik imod indefra, lyder det.