S er villig til skattelettelser i reformforhandlinger

Under de tilspidsede forhandlinger om at øge arbejdsudbuddet har regeringen gjort det klart, at den ikke vil røre topskatten. Men der er villighed til at se på andre former for skattelettelser.

Det siger Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen.

- Vi har lyttet os til, at man fra en række partier er interesseret i at diskutere skattespørgsmål, og det er vi også åbne overfor. Vi har sagt, at vi ikke er villige til at diskutere topskat, men er ellers villige til at se på, hvad de øvrige partier bringer til bordet.