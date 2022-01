19/01/2022 KL. 06:30

Regeringen vil lokke De Radikale ind i reformaftale – men vil kun lette skatten i bunden med 7 kr. om måneden

Regeringen forsøger ihærdigt at lokke De Radikale med i en reformaftale. Men indrømmelserne er stadig små, og de borgerlige partier frygter, at de sælger sig for billigt.