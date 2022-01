Tidligere DF-formandskandidat peger nu på Martin Henriksen

- Jeg er efter samtaler i dag med Martin Henriksen og Merete Dea Larsen nået til den konklusion, at jeg vil stemme på Martin Henriksen ved formandsvalget, siger Høgh-Sørensen til avisen med henvisning til to af de tre formandskandidater.

Høgh-Sørensen gjorde det tirsdag ganske klart, at det for ham handler om, at Morten Messerschmidt, der er den tredje kandidat, ikke bliver partiets næste formand.

- Jeg tror, at jeg ville have fået ti procent af stemmerne, men de ti procent skal ikke gå væk fra de to, sagde Høgh-Sørensen til Ritzau tirsdag.

Han mener, at Messerschmidt har forsøgt at få ham smidt ud af partiet. Høgh-Sørensen henviser til, at DR Nyheder for nylig kunne fortælle, at Messerschmidt for få måneder siden talte for at ekskludere Høgh-Sørensen fra DF. Det skete i en mailudveksling i partiets hovedbestyrelse.

- Der må jeg bare sige, at det viser Morten Messerschmidts lederegenskaber. Han er ganske ofte politisk genial, men som leder er han gal, sagde Høgh-Sørensen tirsdag.

DF vælger ny formand søndag på et ekstraordinært årsmøde i Herning. Her går Kristian Thulesen Dahl af som formand som direkte konsekvens af et skidt kommunalvalg for DF i november.