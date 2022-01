DF's sundhedsordfører peger på Merete Dea Larsen som ny formand

- Jeg har kendt Merete i over 20 år. Hun har turde stille sig op og modsige ledelsen, hun er loyal, og så har hun ikke været inde i det spil, som der har været de seneste par år.

Blixt er dermed det første folketingsmedlem til at pege på Dea Larsen.

- Skal vi have genrejst partiet, så skal vi have en, der ikke er fedtet ind i det her ballade, siger Blixt til DR.

Blixt tilføjer desuden, at hun muligvis får svært ved at fortsætte i Dansk Folkeparti, hvis Messerschmidt bliver ny formand.

- Hvis det er dét projekt og de mennesker, der står bag, så har jeg ikke tillid til dem, og så har jeg svært ved at fortsætte, siger hun til DR.

På søndag skal DF vælge ny formand i Herning på et ekstraordinært årsmøde, da Kristian Thulesen Dahl går af som direkte konsekvens af partiets dårlige kommunalvalg i november.