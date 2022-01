Smid mundbindene i skraldespanden og glem alt om coronapasset.

Står det til flere af de borgerlige partier på Christiansborg, er det ved at være på tide at udfase de sidste coronarestriktioner i samfundet.

De blå politikere vejrer morgenluft, efter at statsminister Mette Frederiksen har sagt, at det ser ud til, at kurven er knækket, hvad angår coronaindlagte på intensiv.