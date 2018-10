Samuelsen: Europa og Asien kan sammen løse globale konflikter

Europæiske og asiatiske ledere er fredag samlet til topmøde i Bruxelles for at forbedre samarbejdet mellem de to verdensdele.

Og det er der god grund til, siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).

- Vi sidder samlet på 60 procent af befolkningen i verden og 65 procent af bnp. Derfor er det klart, at hvis man beslutter sig for at flytte noget, så kan man flytte rigtig meget, siger han på vej ind til fredagens møde.

Anders Samuelsen deltager ved mødet, der finder sted hvert andet år, i stedet for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), som er til klimatopmøde i København.

Topmødet i Bruxelles fokuserer på at styrke det europæiske-asiatiske partnerskab på flere områder. Det gælder blandt andet fred og sikkerhed, handel og investeringer og bæredygtig udvikling.

Mødet danner rammer, som muliggør mere intense dialoger, hvilket er vigtigt ifølge Anders Samuelsen.

- Det vigtigste er i bund og grund dialogen. Den gør, at vi kan få lagt nogle spor ud, som faktisk kan løse de udfordringer, vi står over for. Det kan være i forhold til global opvarmning og de store konflikter, der er rundt om i verden, siger han.

Mødet begyndte torsdag aften og afsluttes fredag eftermiddag.

Europa og Asien skal ifølge Samuelsen vise vejen frem, når det gælder blandt andet frihandel.

- Vi, der tror på frihandel, skal vise, at det er den vej, vi skal gå. Vi skal udnytte muligheden for at vise, at vi kan gå foran med et godt eksempel, siger udenrigsministeren.

Asien og Europa står tilsammen for 55 procent af den globale handel. Årets topmøde er det 12. mellem ledere fra de to verdensdele siden 1996.

Mødet ligger i forlængelse af EU-topmødet, der fandt sted onsdag og torsdag, hvor emner som migrationer, cyberangreb og klimaforandringer også var på dagsordenen.