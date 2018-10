Uffe Elbæk afviser krisesnak: Alternativet er ikke et parti i opløsning

Hvordan kan vælgerne have tillid til, at Alternativet kan forvalte en eventuel statsministerpost, når partiets første borgmester ikke engang kunne sidde på posten i et år, før han måtte trække sig?

Det spørgsmål har avisen Politiken stillet partileder Uffe Elbæk, efter at Niko Grünfeld, tidligere kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, har trukket sig fra posten efter længere tids kritik af bl.a. forkerte oplysninger på cv’et.

Uffe Elbæk slår dog fast, at han mener, at Alternativet vil vokse med opgaven, hvis man får stemmer nok til at gøre Elbæk til landets statsminister.

»Hvis man tænker tilbage på regeringsdannelser op igennem de seneste 50-100 år, så har vi set regeringer, der har fungeret mere eller mindre hensigtsmæssigt. Men landet er blevet regeret. Det, der har været afgørende for os, er, at der ikke er andre partier, der tager klimaforandringerne så alvorligt, som vi gør. Vi føler, det er en borgerpligt at gå efter det,« siger han.

»Jeg har begået fejl. Ja«: Niko Grünfeld snublede, allerede da han blev borgmester Veganske gummisko, en tvivlsom og dyr kontorindretning samt rod i cv'et. Niko Grünfeld har været i skudlinjen fra begyndelsen.

Niko Grünfeld har valgt at fortsætte som politiker i Borgerrepræsentationen, selv om han har opgivet borgmesterposten. Derimod har to af Alternativets mest fremtrædende politikere, gruppeformand René Gade samt medstifter og ordfører Josephine Fock, meddelt, at de helt stopper i politik.

Josephine Fock skal pr. 1. november være direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp, og René Gade ønsker ikke at fortsætte i politik, fordi han ikke vil »suges ind i Christiansborgs usunde politiske kultur«.

Men Alternativet er ikke ved at smuldre som parti, fastholder Uffe Elbæk over for Politiken. Han vurderer alligevel, at »både talentmassen og organisationen aldrig har været stærkere« i partiet.

JP's politiske analytiker om Niko Grünfeld: »Alternativet bliver i værste fald udstillet som løgnhalse - i bedste fald som dilettanter«

Ifølge Jyllands-Postens politiske analytiker og leder af avisens politiske redaktion Marchen Neel Gjertsen kan sagerne betyde, at Alternativet for udenforstående kan blive associeret med en sump af dårligdomme og fejl.

»Anklagen fra politiske modstandere er, at Alternativet er amatører, ikke får nogen indflydelse og ikke kan finde ud af noget, og hvis det sidste får ben at gå på, kan det betyde, at potentielle vælgere vil overveje en ekstra gang, om de skal stemme på Alternativet,« siger hun.

Når Alternativet skal afgøre, hvem der skal overtage posten som kultur- og fritidsborgmester i København, bliver det op til partiets medlemmer.

Det skriver partiet i en pressemeddelelse med henvisning til det "demokratiske potentiale".

»Derfor vil det, for at sikre fuld demokratisk opbakning og gennemsigtighed, være medlemmerne af Alternativet i København, der skal vælge den nye Kultur- og Fritidsborgmester,« lyder det.