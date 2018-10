Gigantisk projekt i København: Ny ø i Øresund skal huse 35.000 indbyggere

Københavns landkort skal laves gevaldigt om i fremtiden.

Ikke alene skal der bygges en ny omfartsvej og metrolinje, men en helt ny ø i Øresund skal give ekstra plads til hovedstadens udvikling.

Det er hovedpunkterne i den fremtidsplan, som regeringen og Københavns overborgmester Frank Jensen (S) har præsenteret fredag.

Den nye ø, Lynetteholm, nord for Refshaleøen skal stå færdig omkring 2070. Foto: Transportministeriet

Visionen er at bygge en ny ø kaldet Lynetteholm nord for Refshaleøen med plads til omkring 35.000 beboere og et tilsvarende antal arbejdspladser. Yderligere 15.000 nye arbejdspladser forventes på Refshaleøen.

»Det er et kæmpeprojekt,« understreger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Projektet skal løse tre udfordringer på samme tid: Manglen på boliger i København, trafikbelastningen gennem Københavns centrum mod lufthavnen og klimasikringen af Københavns Havn mod stigende vandstand. Lynetteholm, som skal skabes med overskydende jord fra andre store byggeprojekter, vil nemlig fungere som en dæmning ud mød Øresund, når den en dag står færdig.

Københavnerne skal dog væbne sig med tålmodighed.

Byggeriet af de første boliger på den nye ø vurderes at kunne begynde i 2035, og bydelen ventes først fuldt udbygget og beboet omkring år 2070.

Til den tid skal bydelen både have egen metrolinje og en ny ringvej, der går øst om København og videre ned under Amager.

Frank Jensen beskriver planerne som et historisk byudviklingsprojekt.



»Jeg er utroligt glad for at stå her i dag og præsentere en fælles vision for en helt ny og bæredygtig bydel i København,« siger han, mens erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) taler om en »kæmpe milepæl« i Københavns og hele Danmarks historie.

Hver fjerde nye bolig på Lynetteholm skal være almen bolig. Illustration: Transportministeriet

Ifølge regeringen kan det samlede projekt finansieres af dets egne indtægter blandt andet fra salg af de nye byggegrund. Byggeriet kommer heller ikke til at tage penge fra de øvrige kommuners anlægsramme, forsikrer Frank Jensen.

»Det er ikke et projekt, der på nogen måde skal splitte Danmark. Tværtimod skal det gavne hele Danmark,« siger han.

Planerne kræver yderligere forundersøgelser og politiske drøftelser både på Christiansborg og Københavns Rådhus, før gravemaskinerne kan gå i gang.

Amager Fælleds grønne naturområder har længe været omdrejningspunkt for heftig debat om boligbyggeri. Overborgmester Frank Jensen (S) har givet et løfte om ikke at grave mere i fælleden - en eventuel tunnel skal bores ud under jorden. Foto: Jens Dresling

Havnetunnellen og den østlige ringvej skal gå fra Nordhavn under vandet til Refshaleøen på Amager og fortsætte sydøst under Amager, indtil den bryder frem ved enten Amagermotorvejen eller Øresundsmotorvejen.



En analyse fra Transportministeriet anslog i 2013, at projektet vil koste omkring 20 mia. kr. En to-årig forundersøgelse blev sat i gang i 2017.

Københavnsk havnetunnel skal undersøges for 24 millioner

Den ny østlige ringvej med havnetunnel fra Nordhavn til Amager skal binde den nye bydel til resten af København og give bedre adgang til Københavns Lufthavn. Grafik: Transportministeriet

Ifølge regeringen kan ringvejen binde vejnettet sammen øst om hovedstaden og aflaste biltrafikken i centrum. Desuden vil ringvejen forbedre adgangen til Københavns Havn og Københavns Lufthavn.



Miljøorganisationer har dog udtrykt bekymring for, at projektet vil øge trafikbelastningen i København kraftigt.

Frank Jensen har tidligere lovet, at der ikke skal graves mere i den unikke natur på Amager Fælled.

»Det vil skabe et sår gennem fælleden, der vil stå i mange år og påvirke fælleden under byggeriet. Så jeg lover, at hvis vi kommer i mål med omfartsvejen, skal det være med en boret tunnel. Der skal ikke graves mere i fælleden,« sagde han i 2017 til Politiken.