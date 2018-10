Regeringen vil have flere ikkevestlige kvinder i job

Flere ikkevestlige kvinder skal i arbejde. Regeringen vil derfor afsætte omkring 140 millioner kroner over fire år til at få flere kvinder med indvandrerbaggrund ud på arbejdsmarkedet.

Det sker som led i regeringens udspil til satspuljeforhandlingerne for 2019-2022.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet på sin hjemmeside.

- Det er helt afgørende, at vi får flere ikkevestlige kvinder i beskæftigelse. Det går fremad for beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere helt generelt, men kvinderne halter altså stadig for langt efter - også dem, der har været i landet i mange år, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

- Det betyder, at mange af kvinderne er uden arbejde og kendskab til det danske samfunds normer og værdier, og de har praktisk talt isoleret sig fra det danske samfund, siger hun.

For gruppen af ikkevestlige kvinder i den arbejdsdygtige alder som helhed er 47 procent ifølge ministeriet i beskæftigelse. For kvinder med dansk baggrund er tallet 74 procent.

Cirka 80.000 kvindelige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig baggrund står ifølge regeringen uden for arbejdsmarkedet.

- Derfor vil regeringen nu afsætte omkring 140 millioner kroner til en indsats, hvor vi sammen med kommunerne kan hjælpe kvinderne i arbejde, så de lærer dansk og bidrager til samfundet på lige fod med alle andre, siger Støjberg.

Regeringen vil indgå samarbejdsaftaler med en række kommuner om en forstærket indsats.

Indsatserne kan eksempelvis omfatte ægtefælleforsørgede kvinder. Men også kvinder udsat for social kontrol eller anden vold og kvinder i udsatte boligområder bliver omfattet.

Kommunerne får blandt andet adgang til støtte til brugen af kontaktpersoner, mentorstøtte, forældrekurser eller familiearbejde.

Satspuljen udgør i 2019 omkring 780 millioner kroner. Regeringen lægger op til udmøntning af over tre milliarder kroner i perioden 2019-2022.