Danmark investerer millioner i uddannelse af især udsatte piger

Uddannelse er afgørende for, at unge i skrøbelige og konfliktramte lande får en god fremtid.

Det mener udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), som lørdag dansk tid under en tale i New York annoncerede, at Danmark giver 100 millioner kroner yderligere til fonden Education Cannot Wait.

- Vi ved fra erfaringer, at det giver rigtig, rigtig god mening at arbejde med at sikre, at piger får mulighed for at komme i skole, fordi det typisk udsætter det tidspunkt, de bliver gift eller får børn.

- Rigtig mange piger i konfliktsituationer bliver gift bort til ældre mænd. Men hvis de går i skole, får de bedre forudsætninger for at klare sig og undgå børneægteskaber, siger hun over telefonen.

Ministeren deltog i Global Citizen Festival i New York lørdag aften dansk tid, hvor hun annoncerede planerne. Regeringen har allerede afsat 447 millioner kroner til uddannelse på finanslovsforslaget for 2019.

Danmark har været en af Education Cannot Waits største donorer siden grundlæggelsen i 2016. Med sit arbejde er organisationen med til at give børn og unge en bedre fremtid.

Støtten til piger og kvinders uddannelse giver god mening, mener Ulla Tørnæs.

Al forskning og erfaring viser ifølge ministeren, at det skaber markante resultater, herunder færre konflikter, mindre religiøs radikalisering, større vækst i bnp, bedre sundhed og mere ligestilling.

- Det her bidrag er et bidrag, som forhåbentlig kan være med til at sprede positive ringe, siger Ulla Tørnæs og peger på, at organisationen arbejder i lande som Syrien, Afghanistan, Bangladesh og Uganda.

Det er lande, som er ramt af store flygtningestrømme eller krig og konflikt.

De 100 millioner kroner stammer fra en pulje, der er opstået, fordi der er færre udgifter til flygtninge i Danmark end forudset. Men hvorfor bruges der så ikke flere penge, når nu der er kommet langt færre flygtninge end ventet?

- Vi ved ikke endnu fuldt ud, hvor mange penge vi skal bruge på at modtage flygtninge i Danmark, det nøjagtige tal kan vi først senere på året, siger Ulla Tørnæs.

Resten af pengene skal bruges på udviklingsbistand ifølge en politisk aftale.

Udviklingen går den gale vej, og i 2017 kom der ifølge FN's flygtningehøjkommissariat, UNHCR, 500.000 flere flygtningebørn end året før, så det samlede tal er nu fire millioner.

Hertil kommer, at cirka 75 millioner børn og unge enten slet ingen undervisning får eller er i risiko for at miste deres skolegang.

Education Cannot Wait blev etableret i 2016 for at indfri verdensmål fire om kvalitetsuddannelse til alle. Organisationen har indtil videre støttet en række uddannelsesindsatser i verdens brændpunkter.