Regeringen øger udlandsstøtte til pigers seksuelle sundhed

Millioner af kvinder har ikke adgang til prævention, og uønskede graviditeter skader sundheden, nedbringer uddannelsesniveauet og påvirker udviklingslandenes økonomi.

Det fortæller udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), som har afsat 35 millioner kroner ekstra til kampen for kvinders og pigers seksuelle og reproduktive sundhed og ligestilling.

- I lyset af amerikanernes genindførsel af "global gag rule" så er der et økonomisk hul. 214 millioner kvinder har i dag ikke adgang til den prævention, som de ønsker sig, siger Ulla Tørnæs.

"Global gag rule", der også kaldes mundkurvspolitikken, blev genindført, kort tid efter at Donald Trump blev indsat som amerikansk præsident i januar 2017.

Den forhindrer, at organisationer, som modtager amerikansk udviklingsbistand, kan tilbyde eller fortælle om abort samt give familierådgivning.

Det skader sundheden for kvinder og piger, vurderer Tørnæs. Hun deltager i disse dage i FN's Generalforsamling i New York.

- I kølvandet opstår der alt for mange usikre aborter, risiko for død og lemlæstelse af fødende kvinder, og at børn dør under fødslen, siger ministeren.

De 35 millioner kroner fordeles til tre organisationer.

Ti millioner sendes til Reproductive Health Uganda, som i over 60 år har arbejdet med seksualundervisning og prævention i landet

Ti millioner gives til oplysningsinitiativet She Decides, som Ulla Tørnæs og flere af hendes europæiske kolleger som reaktion på mundkurvspolitikken.

De sidste 15 millioner går til FN's Befolkningsfond UNFPA's arbejde i Tanzania. Her er cirka hver fjerde kvinde under 19 år gravid eller allerede mor.

Pengene kommer til at gøre en forskel, vurderer Klaus Simoni Pedersen, chef for fundraising i UNFPA.

- Pengene sikrer, at flere piger får adgang til familieplanlægning, så færre bliver gravide i teenageårene. Skulle du gå hen og blive gravid, mens du går i skole, bliver du smidt ud. Det gør, at dine muligheder som samfundsborger og arbejdsborger bliver stærkt forringet, fordi du får færre kvalifikationer.

- Den danske regerings klare profil mærkes globalt, siger han.

Den ekstra millionstøtte bliver offentliggjort i forbindelse med FN's årlige generalforsamling i New York. Pengene kommer oven i de 700 millioner kroner, som Danmark i forvejen giver i 2018.

Ifølge Tørnæs får piger og kvinder med støtten mulighed for at bestemme, hvem de vil have børn med, hvor mange de vil have og hvornår.

- Det, at man bliver frataget muligheden for at færdiggøre sin skolegang og bidrage til udviklingen i landet, er kernen i det, jeg kæmper mod, siger hun.