De Radikale gav pris til tidligere Venstre-minister

Det Radikale Venstre overrakte søndag Marianneprisen, der er opkaldt efter Marianne Jelved, til Berlingskes udenrigskorrespondent, Lykke Friis.

Hun har en fortid blandt andet prorektor på Københavns Universitet og klimaminister under Anders Fogh Rasmussen (V).

Prisen blev overraskt på De Radikales landsmøde på Hotel Nyborg Strand.

- Hun formår at gøre det begribeligt for folk, at Danmark ikke er en øde ø, men en del af verden. En glødende europæer, en sand internationalist, siger partileder Morten Østergaard.

Han henviste til hendes glæde for tysk fodbold og især Bayern München. Lykke Friis har en tysk far og en dansk mor.

- Tusind tak. Af hjertet tak. Det havde jeg ikke set komme, sagde Lykke Friis, da hun modtog prisen.

Det går desværre ikke særlig godt i verden med klimaproblemer, og at USA's præsident Donald Trump tager afstand fra EU og kritiserer den tyske kansler, Angela Merkel, mener Lykke Friis.

- Det kan godt være fristende at stikke af fra det hele. Jeg er dato-freak. I dag er det 40 år siden et af de mest spektakulære flugtforsøg fra øst til vest, siger Lykke Friis om en østtysk familie, som undslap DDR i en luftballon.

Lykke Friis fremhævede den for nylig afdøde digter, Benny Andersen, i sin takketale.

Benny Andersen har også tidligere modtaget Marianneprisen. Ved den lejlighed sagde han, at han gik ind for for at vende den anden kind til, forklarede Lykke Friis.

- Men jeg har ikke kinder nok, refererede Lykke Friis Benny Andersen for at have sagt.