Sophie Løhde: Fire nationale mål skal sætte kursen for velfærdsdanmark

Det skal ifølge regeringen være lettere for sygeplejersken, folkeskolelæreren, sosu-assistenten og de andre over 800.000 ansatte i den offentlige sektor at gå på arbejde hver dag for at give borgerne den bedst mulige velfærd.

Regeringen lancerer derfor fire nye nationale mål, der skal fungere som en slags fyrtårne for udviklingen af den offentlige sektor de kommende år.

Dermed får politikere, ledere og de mange ansatte en stribe pejlemærker, de kan navigere efter for at løse nogle af velfærdssamfundets største udfordringer.

Det skriver Ugebrevet Mandag Morgen.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) er hovedarkitekten bag de nye nationale mål, og hun har store forventninger.

- Jeg håber, at kommuner, regioner og de faglige organisationer kan genkende sig selv i de fire nye nationale mål, og der er opbakning til at arbejde videre med dem. Vi skal trække i samme retning, hvis det for alvor skal lykkes at løfte kvaliteten af vores velfærd, siger hun til Mandag Morgen.

De ansatte skal have mere tid og frihed til at løse deres opgaver. De offentlige arbejdspladser skal være attraktive med tillid til fagligheden, og borgeren skal være i centrum. Og så skal Danmark have en offentlig sektor, der sikrer velfærd af højeste kvalitet.

Sophie Løhde har inviteret kommuner, regioner, faglige organisationer og andre store organisationer til møde på fredag i København for at sætte skub i de nye mål og lave nye nationale partnerskaber.

Formand Bente Sorgenfrey fra hovedorganisationen FTF med 450.000 primært offentligt ansatte bag sig er positiv forud for mødet.

- De fire mål favner de ønsker, vi har haft om at sætte borgeren i centrum for ydelser og inddrage medarbejderne mere, siger Bente Sorgenfrey.