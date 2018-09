Dansk Folkeparti opruster på udlændingepolitikken

Dansk Folkeparti opruster på udlændingeområdet, hvor Christian Langballe, Marie Krarup og Martin Henriksen skal udgøre et "slagkraftigt team".

Marie Krarup får titel af integrationsordfører, Christian Langballe vil fortsat være indfødsretsordfører og Martin Henriksen får titel af udlændinge- og værdiordfører. Han skal også koordinere trioens arbejde.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Formålet er, at den stramme udlændingepolitik skal fortsætte. Og at der skal sættes gang i at hjemsende udlændinge - det DF kalder et paradigmeskift.

- Udlændingepolitikken er vores vigtigste område. Det er dybest set det, der gør, at vi kan give et ordentligt land videre til vores børn og børnebørn - at vi har styr på indvandringen, forklarer Martin Henriksen.

Handler det om, at I føler jer presset af Nye Borgerlige?

- Nej. Jeg ved godt, at nogle turnerer med det synspunkt, at Nye Borgerlige har en mere restriktiv udlændingepolitik end Dansk Folkeparti. Men det beregner jeg nu mere som et af årtiets bedst planlagt fupnumre, siger Henriksen.

Marie Krarups hidtidige ansvarsområde som forsvarsordfører overgår til Jeppe Jakobsen, der også er ældreordfører.

Marie Krarup har som forsvarsordfører markeret sig med en mere Ruslands-venlig linje end regeringen. Og også end eksempelvis DF-næstformand Søren Espersen.

Men det har intet med Rusland at gøre, at Krarup ikke længere skal være forsvarsordfører, siger Martin Henriksen, der er med i partiets gruppeledelse.

- Det her har at gøre med, at vi ønsker at styrke udlændingeområdet. Det er den model, vi har valgt, og så kører vi med den, siger Martin Henriksen.