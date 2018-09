Officielt: Jens Rohde skifter til hovedstaden

Mandag aften er den radikale europaparlamentariker Jens Rohde blevet valgt som ny folketingskandidat for Det Radikale Venstre i hovedstaden, nærmere bestemt på Frederiksberg.

Dermed bliver det altså ikke vestjyderne, der kan stemme på ham til det kommende folketingsvalg, men derimod københavnerne i Københavns Storkreds.

Jens Rohde blev indstillet som ny kandidat på Frederiksberg ved en ekstraordinær generalforsamling mandag aften, og efterfølgende godkendt på et Storkredsbestyrelsesmøde hos Hovedstadens Radikale.

Det oplyser partiets lokalformand på Frederiksberg, Anne Eskildsen.

»Vi har fået en ledig plads i København, fordi en af vores folketingskandidater har trukket sig. Så vi spurgte Jens Rohde, om han ikke ville stille op hos os, og det ville han gerne,« sagde hun tidligere på dagen til Jyllands-Posten.

Håbet er, at han her kan være med til at lokke nogle vælgere, som normalt har stemt borgerligt, over i den radikale lejr.

»Han er jo en kapacitet for partiet og for hovedstaden, så vi håber meget, at han bliver indstillet,« sagde Anne Eskildsen.

Med Rohdes skift kan den radikale folketingspolitiker Andreas Steenberg ånde lettet op. Han stod til at skulle kæmpe om partiets ene mandat i Vestjyllands Storkreds med den tidligere Venstre-profil.

Jens Rohde skal nu konkurrere med blandt andre Ida Auken (R) i hovedstaden. Sidstnævnte byder sin nye kollega velkommen:

»Stort tillykke og velkommen på superholdet i København til Jens Rohde - nu går vi efter 2-3 mandater til Radikale i København,« skriver hun på Twitter.

Ifølge en prognose som professor i statskundskab Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet har lavet for Altinget, står Radikale i øjeblikket til at få to mandater i Københavns Storkreds.

Partiet står til gengæld til nul mandater i Vestjylland, hvor Rohde kom fra.