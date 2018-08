Tommy Ahlers udskyder SU-reform til efter valg: »Jeg ved ikke, hvad jeg vil«

Med afsæt i udspillet 'Et stærkere Danmark - et mere robust SU-system' annoncerede regeringen i 2016, at SU'en ville blive omlagt inden 2019 og tilpasset til et lavere niveau, der matchede andre lande. Udmeldingen vakte højlydte protester fra landets studerende og elever.

Men sådan lyder planen ikke længere, ifølge uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V), der i stedet har valgt at hæve SU-fribeløbet med 1.000 kr. for studerende og elever på mellemlange uddannelser.

I stedet skal en ekspert-gruppe kulegrave effekterne af uddannelsesstøtten, før en omlægning af SU'en kommer på tale.

Overblik: Her er hovedelementerne i regeringens finanslovsforslag

»Altså, jeg ved ikke, hvad jeg vil. Og jeg siger det her på vegne af regeringen. Vi skal forstå det rigtig godt, før vi går videre. Så jeg tager først stilling til, hvilke justeringer, der skal være i SU’en, efter vi har hørt på den her ekspertgruppe,« lyder det fra Tommy Ahlers, der fortsætter:

»Vi synes, at SU’en er generøs, men vi er samtidig stolte af den, fordi en af grundtankerne bag den er, at den giver alle lige og fri mulighed for at læse videre.«

Tilbage i regeringsudspillet i 2016 lød planen, at SU-nedskæringer på 20 pct. pr. elev skulle sende 3,3 milliarder kr. tilbage til statskassen. Som kompensation foreslog regeringen at give de studerende mulighed for at låne flere penge - og allerede dengang at hæve grænsen for, hvor meget man må tjene ved siden af SU'en – det såkaldte fribeløb.

Med regeringens nye ønske om at tilføje 1.000 kr. til fribeløbet vil studerende på mellemlange uddannelser kunne tjene op til 8.749 kr. om måneden uden at blive trukket i uddannelsesstøtte. For studerende på videregående uddannelser lyder den nye grænse på 13.222 kr.

Regeringen vil hæve SU-fribeløbet med 1.000 kroner

Det kommende SU-ekspertudvalg, der går forud for beslutningen om en endelig SU-reform, skal Ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet bestå af forskere fra forskellige videnskabelige baggrunde. Udvalget skal opbygge og samle viden, som skal munde ud i et sæt anbefalinger til ministeriet inden udgangen af 2019.

»Vi lægger ikke op til, at ekspertgruppen skal foreslå konkrete modeller. Vi lægger op til, at ekspertgruppen skal forstå, hvordan SU’en påvirker fx den sociale mobilitet og tilbøjeligheden til at læse videre,« siger Tommy Ahlers.