Engell venter blå familieidyl om finanslov

Finansloven bliver familieidyl i den blå familie med regeringen og Dansk Folkeparti.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell, før finansminister Kristian Jensen (V) torsdag formiddag fremlægger finansloven for 2019. Meget af indholdet er allerede lækket af diverse ministre.

- Der bliver familieidyl i den blå familie omkring finansloven, siger Hans Engell.

Finansloven er grundigt forberedt ved møder mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og Kristian Jensen samt DF's leder, Kristian Thulesen Dahl, og finansordfører René Christensen. Tornene er fjernet, påpeger Hans Engell.

- DF'erne har været meget tæt inde. Meget skal gå galt, hvis det ikke ender med en blå finanslovsaftale. Der skal flere penge til de ældre. Der skal ske et paradigmeskift i udlændingepolitikken, siger Hans Engell.

Han venter også støtte til en kulturen på museer og andre institutioner i provinsen, altså ikke til Det Kongelige Teater eller Statens Museum for Kunst i København.

Så DF kræver igen penge til fregatten Jylland i Ebeltoft?

- Jeg undrer mig over, at fregatten Jylland ikke adskillige gange er sendt på ekspedition. Men den tid er for længst forbi, da DF bare ville have penge til fregatten Jylland og Dybbøl Mølle, siger Hans Engell.

- De er langt mere krævende.

Nu begynder armlægningen: DF forventer flere penge fra regeringen

Ved den sidste finanslov inden folketingsvalget har DF og regeringen en fælles interesse i, at det blå flertal kan bruges. Derfor vil regeringen ikke have Socialdemokratiet med i mange delaftaler, mener Hans Engell.

Liberal Alliance har også skåret stærkt ned på sine krav. Der er ingen lavere arveafgift eller mindre topskat, påpeger han.

- De har lagt sig fladt ned. Kristian Jensen har sagt, at der ikke kommer nogen store skattelettelser. Man er indstillet på offentlig vækst. Der er sendt så mange signaler, som DF godt kan lide, siger Hans Engell.