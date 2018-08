Tidligere borgmester afløser Lunde i Folketinget

Tidligere borgmester i Ikast-Brande Carsten Kissmeyer (V) afløser tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i Folketinget, oplyser gruppeformand Karen Ellemann (V) på et pressemøde mandag.

Her er den nye MF'er ikke til stede, men han kommenterer nyheden over for TV Midtvest.

- Det er jo da en mulighed for også at få den del af demokratiet ind på lystavlen, om man så må sige. Så på den måde er det da en lidt speciel dag, siger Carsten Kissmeyer til regionalstationen.

Esben Lunde Larsen meddelte i sommer, at han forlader dansk politik. Han skal arbejde for en tænketank i Washington D.C.

Carsten Kissmeyer forsøgte ved det seneste folketingsvalg at komme i Folketinget, men blev ikke valgt ind.

Når han alligevel får chancen nu skyldes det, at den primære stedfortræder for Lunde Larsen, Mads Rørvig, har takket nej til at træde ind i Folketinget.

Kissmeyer lover over for TV Midtvest at arbejde konstruktivt.

- Jeg bliver ikke vikaren fra helvede, som en eller anden SF'er var for nogle år siden, siger han med henvisning til SF's nuværende politiske ordfører, Karsten Hønge.

Carsten Kissmeyer leder i øjeblikket den blå blok i regionsrådet i Region Midtjylland.

Han bliver ifølge TV Midtvest siddende i regionsrådet. Han mener, at han kan varetage begge poster, uden at det går ud over nogen af dem.